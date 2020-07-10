«Северный поток» остановят на техобслуживание с 14 июля

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Nord Stream AG с 14 по 26 июля приостанавливает работу обеих ниток действующего газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания. График уже согласовали и скоординировали с партнёрами по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Двенадцатидневные работы по ежегодному техобслуживанию запланированы как часть долгосрочного управления целостностью газопровода, — цитирует ТАСС сообщение оператора проекта.

Управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев подчеркнул, что регулярные проверки и техобслуживание механических компонентов и систем автоматизации газопровода необходимы для обеспечения его эффективной, безопасной и надёжной эксплуатации.

«Северный поток» поставляет газ из России в Европу через Балтийское море. Мощность двух ниток газопровода — 55 млрд кубометров газа в год, протяжённость — 1,2 тыс. км. Первая нитка была введена в эксплуатацию в ноябре 2011 года, вторая — в октябре 2012 года.

Как писал NEWS.ru, ФРГ считает новые санкции Соединённых Штатов Америки против российского газопровода «Северный поток — 2» неприемлемыми. Их целью является остановка проекта, заявил 1 июля 2020 года статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен во время заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. В ведомстве считают, что давление со стороны Белого дома является вмешательством во внутреннюю политику Евросоюза и может нанести ущерб скоординированным действиям стран ЕС в отношении РФ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.