«Северный поток» остановился: последствия для России и Европы Сможет ли ЕС обойтись без российского газа, а Россия — без европейских покупателей

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

«Газпром» объявил о полной остановке поставок по «Северному потоку» на время ремонта. Он должен продлиться всего за три дня, и 3 сентября, если не возникнет дополнительных проблем, поставки восстановятся в объеме 20% от плановой мощности газопровода. Эксперты ждут, что работы выполнят в срок, но отмечают общее падение экспорта газа. Как это повлияет на экономику России и ситуацию в Европе — в материале NEWS.ru.

Технический перерыв

«Поставки по газопроводу "Северный поток" (главный путь российского газа в Европу. — NEWS.ru) полностью прекращены. Сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате», — сообщила компания в своем Telegram-канале. Работы продлятся всего трое суток — ориентировочно до 4:00 мск 3 сентября. Но даже на этой новости биржевая цена 1 тыс. кубометров газа в Европе выросла на 5,5%, превысив $2,9 тыс. В то же время поставки в Европу через Украину остались в прежнем объеме — около 42,2 млн куб. м в сутки.

Напомним, 26 июля Евросоюз решил снизить потребление газа на 15% с 1 августа 2022 года до конца марта 2023 года. 27 июля, сославшись на ремонт уже третьего турбинного двигателя для прокачки топлива по «Северному потоку», Россия сократила подачу топлива по газопроводу до 33 млн куб. м. в сутки (20% от полной мощности в 167 млн куб. м). И хотя российские власти говорят об объективной необходимости ремонта, часть европейских лидеров считает, что турбины отключаются, чтобы надавить на нуждающийся в газе ЕС.

Трехдневная остановка магистрали лишит Европу почти 100 млн куб. м. российского газа — это соответствует двум дням заполнения европейских подземных хранилищ, передает РИА «Новости». Но что произойдет, если поставки так и не будут восстановлены? Ведь предыдущие турбины «Северного потока» с ремонта не вернулись.

Фото: IMAGO/Christoph Reichwein/Global Look Press

Как это отразится на Европе

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Проблемы возникнут, если на единственной оставшейся газовой турбине обнаружат трещины, выбоины или другие технические неисправности. В этом случае 3 сентября газ не запустят. И это станет еще одним негативным фактором для Европы, где и без того начинается настоящий энергетический кризис. Вполне возможно, тогда цены на газ поднимутся до $4 тыс. за тыс. куб. м. Процесс банкротств предприятий и сокращения производств продукции усилится, что приведет к полноценной рецессии в экономике и самому масштабному кризису за 50 лет. Уже ряд компаний ЕС, производящих азотные удобрения, заявили о сокращении производств на 30% (а то и вовсе о закрытии. — NEWS.ru). Причина — высокая стоимость газа, который используется в производстве. Концерн Uniper, крупнейший поставщик энергии в Европе, просит господдержку из-за кратного роста издержек. Концерн Basf, производитель химической продукции, снижает планы работы 200 заводов в Германии. И это лишь небольшая часть примеров.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин:

Если допустить продолжительную остановку «Северного потока», то даже с учетом заранее заполненных подземных хранилищ газа (они уже заполнены на целевые 80%. — NEWS.ru) у европейцев могут возникнуть проблемы при холодной зиме. Формальной наполненности подземных газовых хранилищ недостаточно, ведь раньше прокачка газа сохранялась всю зиму. Так что при отсутствии поставок из России по «Северному потоку» расход газа из хранилищ будет гораздо выше обычного. Экономия потребления в ЕС в таком случае неизбежна. Но я жду, что прокачку возобновят [3 сентября].

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Уменьшение поставок из России и другие экономические и природные факторы резко подняли цену газа в ЕС с $900 в начале июня до $3,5 тыс. за тыс. куб. м. 26 августа. Это вызывает колоссальные проблемы — всплеск инфляции, сокращение многих производств, вынужденную жесткую экономию, бытовые неудобства. С другой стороны, это ускорило принятие в ЕС мер по снижению зависимости от поставок «Газпрома». Появляются новые терминалы по приему сжиженного природного газа и увеличивается его импорт. Строятся внутриевропейские локальные газопроводы, позволяющие перераспределять топливо между странами. Задействуются законсервированные мощности АЭС, угольных станций. Поэтому если прокачка по «Северному потоку» сохранится на уровне 20%, Европа зимой не замерзнет.

Как это отразится на России

Артем Деев:

Для России сокращение экспорта означает потерю доходов и дальнейшее падение добычи сырья. Из месяца в месяц, начиная с апреля этого года, производство газа «Газпромом» снижается вместе с показателями экспорта в страны дальнего зарубежья. Всего с 1 января по 15 августа 2022 года снижение по добыче к аналогичному периоду прошлого года составило 13,2%, падение по экспорту — уже 36,2%. Нефтегазовые доходы бюджета в июле сократились на 23%, а дефицит бюджета достиг почти 900 млрд рублей.

Василий Карпунин:

В данный момент это ударит по прибыли «Газпрома», но не будет по-настоящему критичным ни для него, ни тем более для экономики России. При текущих пониженных поставках «Северный поток» в течение ближайшего года может прокачать 11—12 млрд куб. м. Для сравнения: экспорт «Газпрома» по всем газопроводам за первые семь месяцев этого года превысил 75 млрд куб. м.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Марк Гойхман: