Эксперт: «Северный поток — 2» может нормализовать цены на газ в Европе

Запуск «Северного потока — 2» должен нормализовать цены на энергоресурсы в Европейском регионе. Об этом изданию «Экономика сегодня» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Северный поток — 2» стабилизирует цены на газовом рынке, и реакция котировок на новости о нём показывает, что газопровод будет играть в Евросоюзе стабилизирующую роль. Цены вернутся на более или менее приемлемый уровень, — считает эксперт.

Запуск российского трубопровода важен для европейского рынка, поэтому сейчас ему никто не препятствует. А проблемы с ценами на газ лишь мотивируют европейских лидеров не создавать лишних препятствий, ведь постепенно приближается отопительный сезон, и потребление газа традиционно увеличивается, отмечает специалист.

Но если бы «Северному потоку — 2» никто не мешал до этого и не было бы постоянных остановок в строительстве и прочих проблем, которые создавали европейские санкции, газ по трубопроводу пошёл бы ещё в начале 2020 года и Европа не знала бы таких проблем с поставками и ценами, резюмировал Пикин.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что первая нитка газопровода «Северный поток — 2» должна заработать в сентябре, а вторая — только в ноябре, и её запуск не будут привязывать ко дню рождению президента РФ Владимира Путина 7 октября.