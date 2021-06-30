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В Чехии нашли способ помешать завершению «Северного потока — 2»

17:51, 30 июня 2021
Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock
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Чешский журналист Адам Черны нашёл способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2». При этом отменять строительство во избежание исков не стоит. Об этом он поделился в колонке для портала iRozhlas.

Отменять строительство газопровода было бы неверным решением, считает журналист. Однако чтобы избежать экономического краха после ввода в эксплуатацию газопровода, необходимо прописать жёсткие правила по его эксплуатации, отмечается в сообщении.

Для избавления от полной энергетической зависимости от России Германия должна начать работу по подготовке Украины к энергетической автономности. Только в этом случае новый газопровод перестанет быть инструментом для манипуляций и давления на страну, считает он.

Ранее стало известно, что Польша предложила компенсировать Украине запуск «Северного потока — 2». Украина после завершения строительства газопровода окажется в вакууме с точки зрения безопасности.

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