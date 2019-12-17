https://static.news.ru/photo/33448892-20e8-11ea-8e38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Правительство Германии готовится к санкциям США в связи с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2». Власти страны считают, что завершение строительства газовой магистрали в течение 30 дней позволит избежать санкционных мер.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики и энергетики ФРГ. Немецкий МИД не исключает, что анонсированные в ближайшее время Вашингтоном дисциплинарные меры могут затруднить прокладку газопровода в особой экономической зоне Дании. Президент США Дональд Трамп может поставить подпись под соответствующим законом уже 20 декабря.

В то же время немецкое энергетическое ведомство считает, что прямых санкций против Германии и компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG Вашингтон принимать не будет, ограничившись косвенными мерами. В любом случае Берлин видит возможность завершения строительства в ближайший месяц.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Протяжённость газопровода составит более 1200 км. Сырьё европейским потребителям будет доставляться по двум ниткам.

Как ранее сообщал NEWS.ru, вопрос транзита газа через Украину после завершения строительства «Северного потока — 2» обсуждался в телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.