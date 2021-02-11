https://static.news.ru/photo/e2f85d6c-6c6a-11eb-93e1-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa

Газопровод «Северный поток — 2» должен быть введён в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщает «Газпром» в презентации к выступлению замглавы департамента импортозамещения энергетической компании Владимира Вавилова.

Он выступит на межотраслевом форуме «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли». Он проходит 11–12 февраля в Нижнем Новгороде, передаёт ТАСС.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В настоящее время идёт укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Ожидается, что она будет завершена в апреле. Работы на участке протяжённостью около 147 км 6 февраля начало трубоукладочное судно «Фортуна». Баржа должна соединить трубы с секцией газопровода в водах Германии. Оставшаяся недостроенной часть «Северного потока — 2» составляет около 6% проекта протяжённостью более 1,2 тысячи км.

Ранее стало известно, что министр финансов Германии Олаф Шольц предложил администрации бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против газопровода «Северный поток — 2». Издание Deutsche Welle пишет со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию, что власти ФРГ готовы были оказать США финансовую поддержку в размере до €1 млрд.

Взамен Берлин ожидал, что будущее американское законодательство, которое могло бы стать основанием для санкций в отношении трубопровода, или не будет использоваться, или будет заблокировано. Блокировать данные законотворческие инициативы предлагалось «отказами или другими адекватными и эффективными инструментами», писал NEWS.ru.