«Северному потоку — 2» предрекли дальнейший простой Эксперт Института энергетики и финансов Кондратьев: в Европе вряд ли согласятся запустить «Северный поток — 2»

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«Северный поток — 2» — магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море

В Европе вряд ли согласятся запустить «Северный поток — 2», сообщил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев изданию Pravda.Ru. Судьба газопровода зависит от того, захочет ли Евросоюз сохранить или увеличить поставки российского сырья, объяснил он.

Если опять-таки с этим будут согласны Германия и главная Европейская комиссия, то тогда это решение может получить ход. Я сейчас в этом сомневаюсь. Мне кажется, что в текущих условиях такое решение маловероятно, что оно будет принято. Потому что есть очень серьёзные политические ограничения, — сказал Кондратьев.

Он добавил, что европейская сторона, скорее всего, продолжит настаивать на том, чтобы «Северный поток — 2» не запускали, особенно летом.

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» была остановлена Германией 22 февраля, на следующий день после признания Москвой независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG и её должностных лиц. После этого компания подала заявление о банкротстве.

19 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа будет нуждаться в российском газопроводе, несмотря на утверждения об обратном. Однако пока надежд на его запуск нет, признал он.