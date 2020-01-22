https://static.news.ru/photo/f938f244-3cff-11ea-9ce3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Chen/Xinhua/Global Look Press

Сессия Всемирного экономического форума в Давосе с участием бизнесмена Олега Дерипаски отменена. Её темой должно было стать «Глобальное влияние климатической стратегии России».

Об отмене дискуссии сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов форума. Причину, по которой произошла отмена сессии, они не назвали.

Олег Дерипаска на сессии по климату он был заявлен в качестве основателя благотворительного фонда «Вольное дело».

21 января бизнесмен Олег Дерипаска заявил о превосходстве экономической и социальной политики президента США Дональда Трампа над действиями российского Центробанка. К такому выводу он пришёл, послушав речь главы американского государства на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом российский миллиардер уже почти два года находится под санкциями США.

Ранее NEWS.ru писал, что лауреат Нобелевской премии мира по экономике Джозеф Стиглиц раскритиковал речь президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сказал, что американский лидер не предложил ни одного решения проблемы климатических изменений. Также, отметил Стиглиц, Трамп полностью исказил экономические сведения. Эксперт был разочарован выступлением политика.