Сервисные центры заявили о нехватке деталей для ноутбуков

Фото: Artem Sobolev/NEWS.ru

Авторизованные сервисные центры сообщили о дефиците деталей для ноутбуков Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple. Из-за этого сроки ремонта могут достигать до шести недель, сообщают «Известия».

Так, на все сервисные центры для ноутбуков Huawei имеется только две клавиатуры — одна в Москве, другая в Петербурге. Контактов с покинувшим Россию брендом сейчас нет. Центры по ремонту техники заказывают детали через Китай, срок поставки составляет до шести недель.

Для Asus детали ждут до трёх недель, для Lenovo некоторые запчасти нельзя достать даже под заказ.

Сроки поставки запчастей в Россию могут достигать 45 дней из-за усложнившихся логистических процессов, — пояснил газете неназванный собеседник.

Клавиатуры вендоры, окончательно не разорвавшие связи с Россией, поставляют русскоязычные. Но в мастерских при необходимости клавиши русифицируют при помощи специальной программы.

Ранее сообщалось, что продажи новых смартфонов во втором квартале 2022 года в России оказались минимальными за последние пять лет. Этот показатель стал самым низким за десятилетие.