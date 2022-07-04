Сервисные центры сообщили о дефиците деталей для ремонта Samsung и Huawei

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Авторизованные сервисные центры (АСЦ) сообщили о нехватке деталей для ремонта смартфонов Samsung и Huawei. Эту информацию подтвердили и эксперты рынка, сообщают «Известия».

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, сейчас и Samsung, и Huawei официально не поставляются в Россию. Поэтому у АСЦ возникли проблемы с деталями для них.

Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти, — сказал специалист.

Для Huawei главной проблемой стала нехватка аккумуляторов и экрана. Запчасти возможно поставить только под заказ с минимальным сроком ожидания — неделя. У Samsung также есть проблемы с наличием дисплея и аккумуляторов. Южнокорейская компания поставляет на российский рынок детали, но из-за проблем с логистикой срок их поставки увеличился.

Ранее ряд европейских производителей оборудования для фарминдустрии начал отказываться от поставок в Россию запчастей, хотя они не попали под западные санкции. Это может привести к проблемам с выпуском новых лекарств: участники рынка вынуждены копировать необходимые детали и искать альтернативных поставщиков оборудования в Китае и Индии.