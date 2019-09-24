https://static.news.ru/photo/6f16fbec-df2b-11e9-bfcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Russian Look/Global Look Press

«Ростелеком» собирается запустить для платежей бизнеса аналог SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), альтернативный уже существующему решению ЦБ. С этой целью госкомпания намерена создать совместное предприятие.

Её партнёром станут «Казначейские системы», один из провайдеров услуги обмена финансовыми сообщениями между банками и корпорациями. Госкомпания намерена интегрировать в бизнес провайдера свои телеком-технологии, сообщает газета « Известия » со ссылкой на источники.

Они подтвердили изданию, что хотя конкретных договоренностей пока не существует, предполагается, что «Казначейские системы» станут арендовать дата-центры госкомпании.

Ранее News.ru сообщал, что министерство финансов России не имеет информации о возможных санкциях США в виде отключения российской банковской системы от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Такое заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.