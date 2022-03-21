Сергей Швецов занял должность советника Набиуллиной

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, покинувший пост 21 марта, временно продолжит работу в ЦБ в должности советника председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной, пишет «Интерфакс» со ссылкой на комментарий ЦБ. Как сообщало накануне агентство ПРАЙМ, Швецов, проработавший в регуляторе более 20 лет, намерен продолжить карьеру вне Банка России.

Впервые чиновник пришёл в регулятор в 1993 году и проработал там до 1996-го. В 2001 году он вновь вернулся в Центробанк. За время карьеры он возглавлял департаменты операций на открытом рынке и на финансовых рынках. Пост первого заместителя председателя ЦБ Швецов занял в 2014 году.

О том, что чиновник решил покинуть должность, стало известно в середине января. В Центробанке тогда заявили, что Швецов намерен продолжить карьеру вне регулятора. Тогда же ЦБ объявил о других кадровых перестановках.

Ранее сообщалось, что после ухода из ЦБ Швецов намерен занять позицию независимого директора в составе наблюдательного совета Сбербанка. Как заявил глава финансовой организации Герман Греф, он будет представлять в том числе интересы Центробанка. Швецов входил в состав набсовета Сбербанка до 2020 года.