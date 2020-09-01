Сердюков заявил, что российская авиация в кризис «достигла дна»

https://static.news.ru/photo/c6e82190-ec20-11ea-90cd-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Сердюков Фото: NEWS.ru

В связи с кризисом на фоне коронавирусной пандемии пронозируется банкротство нкоторого количества авиакомпаний. Однако глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков не считает, что эта проблема затронет компании, которые закупают продукцию госкорпорации.

По его словам, в настоящее время прогнозируется дальнейшее положительное развитие ситуации. В Ростехе ожидают восстановление рынка и восстановление закупок. Кроме того, как подчеркнул Сердюков, авиакомпаниям, в частности, оказывается серьёзная поддержка через субсидии со стороны властей.

Глава авиакластера не разделяет пессимизма относительно будущего отрасли. Он заметил, что у любого кризиса есть как активная фаза, так и «дно».

Думаю, что мы как раз достигли дна. Сейчас должны выходить из этой ситуации. Нас поддержал президент, на ближайшие два года по крайней мере. Всё, что касается авиации и производства авиации, мы понимаем, как мы работаем дальше, — цитирует Сердюкова РБК.

Глава авиакластера понадеялся на то, что объёмы закупок при имеющихся условиях не сократятся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что концерн «Автоматика», который входит в госкорпорацию «Ростех», вывел на рынок самый мощный ручной комплекс борьбы с беспилотниками. Об этом рассказал гендиректор концерна Владимир Кабанов. По его словам, комплекс борьбы с дронами «Пищаль-ПРО» позиционируется на рынке как самый лёгкий ручной комплекс, который можно применять индивидуально или в составе иных комплексов.