https://static.news.ru/photo/7090bd9a-35e4-11ea-9fc2-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Доходы Сербии от транзита российского газа через сербский участок трубопровода «Турецкий поток» составят $185 млн каждый год. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Для нас газопровод является стратегическим. Сербия, став страной-транзитёром, будет получать за транзит доходы в размере $185 миллионов ежегодно, — сказал в эфире канала Pink глава государства.

По его словам, в декабре на территории страны было уложено 403 км газопровода. В настоящее время осталось возвести четыре измерительные и компрессорную станцию в Жабари.

Вучич подчеркнул, что в Сербию будет поступать 13 млрд кубометров газа, из них около 10 млрд кубометров пойдёт в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово и Метохию.

Ранее NEWS.ru писал, что глава России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток». Церемония прошла в конгресс-центре Стамбула «Халич». Участие в ней также приняли лидер Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Политики обсудили важные вопросы международной повестки, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии, а также перспективы российско-турецкого сотрудничества.