Сенаторы требуют от Байдена сохранения санкций по «Северному потоку — 2»

Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш и сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин направили письмо в администрацию США. В нём они требуют от президента Джо Байдена сохранения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».
По мнению политиков, завершение строительства проекта испортит отношения между Вашингтоном и Берлином. Об этом
Разрешение завершить строительство Риш и Шахин назвали «неконструктивным шагом» для партнёрства США и Германии, которое считают «краеугольным камнем трансатлантического альянса». Сенаторы не пояснили, что имеют в виду.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США будут рассматривать введение санкций при попытке достроить и сертифицировать трубопровод «Северный поток — 2», заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, позиция Вашингтона по этому поводу предельно ясна и не менялась. Новый американский лидер Джо Байден уже говорил, что считает «Северный поток — 2» плохой сделкой.