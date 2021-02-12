Сенаторы требуют от Байдена сохранения санкций по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/f89fac24-6d82-11eb-b1b0-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш и сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин направили письмо в администрацию США. В нём они требуют от президента Джо Байдена сохранения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

По мнению политиков, завершение строительства проекта испортит отношения между Вашингтоном и Берлином. Об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что письмо сенаторов появилось на фоне сообщений о том, что Германия предлагала администрации бывшего президента Дональда Трампа «пренебречь санкциями».

Разрешение завершить строительство Риш и Шахин назвали «неконструктивным шагом» для партнёрства США и Германии, которое считают «краеугольным камнем трансатлантического альянса». Сенаторы не пояснили, что имеют в виду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США будут рассматривать введение санкций при попытке достроить и сертифицировать трубопровод «Северный поток — 2», заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, позиция Вашингтона по этому поводу предельно ясна и не менялась. Новый американский лидер Джо Байден уже говорил, что считает «Северный поток — 2» плохой сделкой.