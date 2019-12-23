https://static.news.ru/photo/47595c18-2575-11ea-8240-fa163e074e61_660.jpg Линдси Грэм Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Конгресс США опубликовал обновлённую версию санкционного законопроекта DASKA, вводящего жёсткие ограничения против РФ. Поправки, устанавливающие порядок введения и снятия так называемых «адских санкций», внесли сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес.

Как сообщает РБК, ссылаясь на информацию Конгресса, поправки Грэма — Менендеса прописывают процедуру введения санкций и устанавливают теоретическую возможность отказа от них.

Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины. Согласно поправкам, санкции могут быть введены только после того, как разведка и Госдеп официально подтвердят и вмешательство, и агрессию. А снятие санкций произойдет в случае, если будет представлен доклад, доказывающий, что ни того, ни другого не было.

Другая новая статья законопроекта обязывает эти два ведомства подготовить доклад о российском предпринимателе Евгении Пригожине и связанных с ним структурах, а также установить причастность Группы Вагнера к убийству российских журналистов. Через поправки американские сенаторы также обвиняют РФ в подрыве работы Совбеза ООН — Россия, по их мнению, наложила вето на 12 проектов резолюции по Сирии.

Как писал News.ru, экономисты считают самыми серьёзными угрозами в списке «адских санкций» США запрет на инвестиции в госдолг РФ. Если законопроект будет одобрен, правительство может решить продолжить копить резервы и отказаться от вложений средств, собранных в ФНБ, в проекты. Однако, у России тоже есть достойный ответ на пакет ограничений: Москва может начать распродажу американских государственных бумаг. Вашингтону будет крайне неприятно, если РФ откажется от вложений в облигации федерального казначейства.