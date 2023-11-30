Совфед предложил повысить штрафы в сфере безопасности переводов в 10 раз

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Члены Совета Федерации планируют повысить штрафы за неисполнение законов и нормативных актов Центробанка РФ, направленных на повышение безопасности онлайн-переводов, сообщает РБК. Согласно тексту разработанного сенаторами законопроекта, сумма штрафов для организаций, не желающих выполнять требования ЦБ, может быть увеличена в 10 раз.

Требования ЦБ обязывают российские банки обеспечивать целостность онлайн-операций и их безопасность. В частности, финансовые учреждения должны подтверждать составление таких операций клиентом с помощью средств криптографической защиты. Сенаторы подчеркивают, что соблюдение этих требований повышает защищенность операций от программного перехвата сообщений, внутренних фродов и других атак злоумышленников. Однако не все банки выполняют требования ЦБ.

Повышение штрафа сделает такую преднамеренную халатность экономически нецелесообразной и вынудит банки активнее использовать решения для защиты от подмены сообщений, — рассказал один из авторов законопроекта, сенатор Артем Шейкин.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов РФ и Банк России начнут использовать цифровой рубль в отдельных видах бюджетных расходов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это особенно важно в отраслях, где необходимо обеспечить целевой характер использования бюджета.