Сенатор предложил ограничить наценку на фермерские продукты на уровне 15%

Ограничить для торговых сетей максимальную наценку на фермерские продукты на уровне 15% предложил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Соответствующее письмо он направил помощнику президента России Максиму Орешкину. Копия документа оказалась в распоряжении ТАСС.

По словам Кутепова, в сфере торговли в связи со сложной экономической ситуацией поступают запросы о создании механизма, позволяющего гарантировать цены на определённые товары.

В настоящее время наблюдается игнорирование сетями указов президента РФ о контроле цен на товары первой необходимости, рекомендаций Минпромторга о минимальных наценках. Кроме того, почти все из существующих торговых сетей зарегистрированы вне территории Российской Федерации: «Лента», Х5 Retail Group, «Метро», «Ашан», «Сельгрос», «Спар», «Глобус», — написал сенатор.

Он также добавил, что давно есть проблема с доступом региональных производителей в федеральные торговые сети. Это негативно отражается на сегменте малого предпринимательства, включая сельскохозяйственный сегмент. Отсутствие гарантий закупки продукции ведёт к потере интереса в развитии производства или к отсутствию интереса к сдаче продукции по низким ценам.

Также в целях поддержки фермерского продукта поступило предложение о закреплении обязательства для торговых сетей по обеспечению наценки не более 15% на продукцию фермерских хозяйств, — подчеркнул автор письма.

Некоторое время назад пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила, что «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи «борщового набора» до уровня 5%. Ретейлеры готовы добровольно принять на себя соответствующие обязательства. Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объёмам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.

В дальнейшем торговые сети начали отказываться от ограничения наценок.

Ранее губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн предложил обнулить сельскохозяйственный налог для производителей, занятых выращиванием овощей. Также глава региона предложил отдать невостребованные земельные участки для выращивания овощей в открытом грунте. Увеличение доли собственного производства позволит снизить стоимость продукции в торговых сетях.