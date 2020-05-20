Сенаторы предложили не взимать НДФЛ с надбавок соцработникам

https://static.news.ru/photo/dabd2686-9a66-11ea-b8a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совфеде предлагают освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) стимулирующие доплаты социальным работникам, которые оказывают услуги заражённым коронавирусом гражданам и тем, кто находится в группе риска.

Соответствующий законопроект разработали глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Дмитрий Шатохин. В ближайшее время он будет направлен на рассмотрение кабмина.

Наряду с этим авторы инициативы предлагают не взимать НДФЛ с доходов, полученных из госбюджета в виде субсидий работниками пострадавших сфер экономики. Речь идёт о выплатах предприятиям малого и среднего бизнеса в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника, сообщает «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что в ряд депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным подготовили законопроект, предусматривающий освобождение от НДФЛ материальной выгоды, полученной в период кредитных каникул. Сейчас на такое послабление могут рассчитывать только граждане, взявшие ипотечный кредит. Депутаты считают, что льгота должна распространяться на индивидуальных предпринимателей и кредиты, не обеспеченные ипотекой.