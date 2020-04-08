Сенатор Рябухин: в бюджете хватит денег для исполнения поручений Путина

https://static.news.ru/photo/a31512c2-79a8-11ea-ad2b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябухин Фото: council.gov.ru

В бюджете России достаточно средств для реализации поручений президента Владимира Путина, отданных в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил сенатор Сергей Рябухин.

У нас в федеральном бюджете зарезервированы сотни миллиардов рублей, которые позволят выполнить поручения главы государства, — цитирует его РИА Новости.

Сенатор пояснил, что деньги на решение поставленных президентом задач могут быть перераспределены из 18 трлн рублей расходных обязательств. Он отметил, что благодаря внесённым в законодательство поправкам кабмин сможет принимать соответствующие решения самостоятельно. Внеочередных заседаний верхней палаты парламента для этого не потребуется.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин провёл совещание с правительством, в ходе которого поручил установить спецвыплаты для медработников в размере от 25 до 80 тысяч рублей, оказать помощь компаниям, сохранившим сотрудников в период пандемии, разработать программу поддержи для бизнеса и расширить кредитные каникулы для россиян.