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Российский сенатор Сергей Рябухин назвал главной причиной резкого падения национальной валюты вспышку коронавируса и заявил, что оснований для паники на фондовом рынке и среди населения нет.

Исходя из всех моих наблюдений и аналитических размышлений, мне кажется, что страхи и паника как на обывательском уровне, так и на фондовом рынке неоправданно и необоснованно завышены, — цитирует ТАСС первого замглавы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

По мнению сенатора, денежные власти и центробанки всех стран мира должны внести ясность в ситуацию и обуздать панику. Рябухин предположил, что это в скором времени произойдёт и ажиотаж начнёт спадать.

Политик добавил, что у российских властей есть чёткое и ясное понимание действий на случай «нехороших вариантов» развития ситуации. По его словам, глобальные ресурсы для сохранения стабильности задействовать не придётся.

Ранее NEWS.ru писал, что рубль резко подешевел по отношению к доллару и евро в связи с обвалом нефтяных котировок. Курс американской валюты превысил 74 рубля, а европейской — 85 рублей.