Сенатор призвал банки подключаться к институту финансового омбудсмена

https://static.news.ru/photo/65ac7c2a-7ccf-11ea-af7e-fa163e074e61_660.jpg Николай Журавлёв Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв порекомендовал кредитным организациям не затягивать процесс присоединения к институту финансового омбудсмена.

Он напомнил, что служба финансового уполномоченного начала работу с середины 2019 года. С 1 января к ней присоединились микрофинансовые организации. Банки, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы должны это сделать с начала 2021 года.

И, может быть, сейчас хорошее время для того, чтобы начать ускорять эти процессы и чтобы нормы вступали в силу побыстрее, — цитирует сенатора «Интерфакс».

Журавлёв добавил, что институт финомбудсмена уже доказал свою эффективность.

Ранее NEWS.ru писал, что в ЦБ РФ допустили рост проблемных кредитов из-за пандемии. Особенно это коснётся займов граждан, работающих в наиболее пострадавших отраслях. В регуляторе полагают, что смягчить ситуацию помогут кредитные каникулы.