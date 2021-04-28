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Сенатор рассказал, что ждёт ЕС в случае отключения России от SWIFT

11:09, 29 апреля 2021
Фото: fbm.ru

В случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придётся платить за нефть «наличкой в чемоданах», считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Об этом он сообщил РИА Новости.

Европарламент — это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии. Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты, наличку в чемоданах возить?прокомментировал Джабаров проект резолюции Европарламента.

Кроме того, он предупредил, что если ЕС будет покупать энергоресурсы у США, то это обойдётся в полтора раза дороже, а в случае использования «различных хитрых реверсивных схем» всё равно придётся переплачивать посредникам.

Накануне европейские депутаты выступили за отключение России от системы банковских платежей SWIFT и предложили отказаться от российской нефти и газа, если «агрессия на Украине» продолжится. Об этом говорится в проекте резолюции, представленной Европарламентом.

Ранее в российском МИД заявили, что в стране появится альтернатива SWIFT на новой технологической основе. По словам замглавы МИД РФ Александра Панкина, существующая сегодня геополитическая реальность вынуждает создавать более продвинутые технологические системы, которые не претендуют на монополизацию.

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