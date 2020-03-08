https://static.news.ru/photo/89eed5e6-6204-11ea-9193-fa163e074e61_660.jpg Инна Святенко Фото: council.gov.ru

Резкое падение курса российской валюты не помешает социальным инициативам президента Владимира Путина, озвученным в январском послании, заявила глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко.

Сенатор отметила, что бюджет на 2020 год рассчитали на основе заниженных нефтяных цен. Обещанные выплаты получат малоимущие семьи с детьми, 109 миллиардов направят на горячее питание школьников, государство оплатит увеличение мест в школах и вузах.

Нет причин для беспокойства, потому что бюджет составлялся, исходя из заниженной цены на нефть. <...> Плюс ко всему у нас стабилизационный фонд накоплен такой, что этот скачок цены нефть никаким образом на формировании бюджета не отразится, — цитирует Святенко ТАСС.

По информации издания, к 1 марта в Фонде национального благосостояния хранилось 10,1 триллиона рублей, чего хватит для покрытия текущего объёма выпадающих доходов на протяжении 6–10 лет при стоимости барреля нефти не ниже $25.

Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума в $31,34. Обвал происходит на информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.