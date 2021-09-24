Сенатор объяснила новую систему начисления зарплат учителям

Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова объяснила, как будет начисляться зарплата учителям. Базовая часть общей зарплаты педагогов должна составлять не менее 70%, пишет «Парламентская газета».

Сегодня эти подходы практически сформированы: в общей заработной плате учителей базовая часть должна составлять не менее 70%. Стимулирующие выплаты, разумеется, тоже должны быть, — цитирует газета Гумерову.

Премии учителям будут начислять за победу учеников на олимпиадах, а также за мастерство педагога в организации воспитательной работы. Сенатор считает, что механизм нового формирования окладов учителей будет отработан на уровне регионов, а потом уже расширен на все субъекты.

Ранее президент России Владимир Путин счёл уровень доходов преподавателей одним из главных социальных приоритетов в России. Об этом он заявил на встрече с лидерами партий по итогам состоявшихся выборов в Госдуму.