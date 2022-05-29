Сенатор Клишас высказался за поставки зерна и удобрений за рубли Сенатор Клишас призвал начать экспортные поставки зерна и удобрений за рубли

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступил за экспорт зерна и удобрений за рубли. Свой призыв российский сенатор опубликовал в личном Telegram-канале.

[Оплата] поставок зерна, удобрений — всё за рубли, — написал он.

Ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждает с Россией и Украиной разблокировку экспорта украинского зерна через Чёрное море. В обмен на это он обещал способствовать снятию ряда санкций, препятствующих экспорту российских удобрений. Информацию об обсуждении возобновления доступа на глобальные рынки зерна и удобрений подтвердили постпред РФ при ООН Василий Небензя и постпред США Линда Томас-Гринфилд. При этом стороны утверждают, что вопрос обсуждаются отдельно друг от друга и ни о каком обмене речь не идёт.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США не рассматривают возможность смягчения режима санкций в отношении РФ в обмен на содействие в вывозе зерна из Украины. Она подчеркнула, что санкции не препятствуют поставкам сельскохозяйственной продукции из России и Украины.