Сенатор Керимов возглавил список наиболее разбогатевших в пандемию россиян

https://static.news.ru/photo/a280389a-46b8-11eb-a96d-fa163e074e61_660.jpg Сулейман Керимов Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов возглавил рейтинг Forbes как самый разбогатевший в 2020 году россиянин. Семье Керимова принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс», его состояние за год выросло на $11,56 млрд.

Совокупное состояние десяти наиболее разбогатевших российских миллиардеров в год пандемии выросло почти на $33 млрд.

В тройку россиян с самыми высокими доходами в 2020 году попали также Владимир Лисин, владеющий 84% акций НЛМК, и крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов, в активах которого — ИД «Коммерсант», «МегаФон», «Металлоинвест» и др. Состояние миллиардеров выросло за год на $5,41 млрд и $3,64 млрд соответственно.

Четвёртую и пятую строчки рейтинга заняли Владимир Потанин и семья Алексея Мордашова. Владеющий 35% акций «Норникеля» Потанин увеличил своё состояние на $2,76 млрд. Семья Мордашова разбогатела в 2020 году на $2,47 млрд, в её активах акции «Северстали», TIU, «Ленты», а также «Силовых машин» и Nordgold.

Также в десятку попали семья Андрея Скотча (+$2,27 млрд), Виктор Рашников (+$1,42 млрд), Роман Абрамович (+$1,33 млрд), Леонид Богуславский (+$1,26 млрд) и Виктор Харитонин (+$1,23 млрд).

Накануне NEWS.ru писал, что совладелец НЛМК Владимир Лисин занял первую строчку в рейтинге самых богатых россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в $26,1 млрд.