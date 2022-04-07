Сенатор Цеков: Запад не достиг результата своими санкциями

Несмотря на все свои старания, Запад не достигает результата своими санкциями. Это касается как остановки спецоперации на Украине, так и сокрушительного ущерба для экономики России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Сергей Цеков. Сенатор подчеркнул, что Россия всё успешно выдерживает, пишет «Царьград».

Не достигают результата с точки зрения остановки военных действий и с точки зрения какого-то сокрушительного ущерба для экономики России. Мы всё успешно выдерживаем, — отметил он.

Цеков добавил, что ситуация с укреплением рубля, которая сейчас «смущает» США, на самом деле является результатом прежде всего их санкций.

В начале марта курс российской валюты на торгах упал на 40%, до 139 рублей за доллар из-за событий на Украине. Но уже в середине марта рубль показал значительное восстановление.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что российской экономике понадобится хотя бы полгода, чтобы перестроиться после западных санкций. Премьер подчеркнул, что власти принимают все возможные меры, чтобы помочь предприятиям создать новые производственные и логистические цепочки, а также поддержать занятость. Он также считает, что нынешняя ситуация — это «мощнейший стимул» сделать в России полное импортозамещение либо найти новые цепочки в дружественных странах.