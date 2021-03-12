Семья владельца «Северстали» Мордашова скопила состояние в $30 млрд

https://static.news.ru/photo/da2a2a06-83be-11eb-9178-96000091f725_660.jpg Алексей Мордашов Фото: Северсталь/vk.com

Состояние семьи российского бизнесмена, владельца «Северстали» Алексея Мордашова впервые достигло $30 млрд.

Согласно данным рейтинга Forbes Real Time, Мордашов стал вторым предпринимателем из России, чьё состояние выросло до этой отметки. Первым был владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его доходы 15 февраля превысили $30 млрд.

Увеличение состояние Мордашова связано с ростом стоимости акций «Северстали» до 1414 рублей, который был зафиксирован 12 марта на Московской Бирже. Цена активов бизнесмена на фоне удорожания акций выросла на 1,15% ($341 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что владельцы сети магазинов FixPrice Сергей Ломакин и Артём Хачатрян стали долларовыми миллиардерами после выхода компании на IPO. Состояние каждого из них Forbes оценил в $3,4 млрд. Компания разместила бумаги на Лондонской бирже (LSE) по $9,75 за акцию. Всего было размещено 178 372 354 акций (21% от общего числа выпущенных бумаг). Хачатрян и Ломакин до размещения владели по 354 067 500 акций (41,66%), в ходе IPO каждый из них продал по 52 915 624 акций. Стоимость такого пакета оценивается в $516 млн.