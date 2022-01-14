Семилетняя блогер из России попала в список Forbes с доходом $28 млн

Семилетняя блогер из России Настя Радзинская попала в список YouTube-блогеров мира с самыми высокими доходами, который представил Forbes. За год девочка на своём канале Like Nastya заработала $28 млн, сообщает издание.

Юная россиянка родом из Краснодарского края оказалась на шестом месте в рейтинге. Первое занял Джимми Дональдсон, который за год заработал $54 млн, на втором оказался блогер Джейк Пол с доходом $45 млн. Третье место в списке занимает Markiplier с доходом $38 млн.

Видео с Настей Радзинской — девочкой с ДЦП — выходят на нескольких языках. В них Настя показывает свою обычную жизнь — как она играет с родителями, ходит в парк. После того, как девочка достигла пика популярности в соцсетях и стала хорошо зарабатывать, родители вместе с ребёнком переехали жить во Флориду в США.

Ранее клип шестилетнего блогера Насти Радзинской «Тебя поздравит Настя» перешагнул отметку в десять миллионов просмотров за два дня. Слова и музыку для песни составлял Игорь Николаев. Он также посетил и день рождения девочки.