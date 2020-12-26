Селёдка под шубой обойдётся россиянам дороже на 8%

https://static.news.ru/photo/2f61bfea-48d5-11eb-9ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Минимальная сумма, которую придётся потратить на приготовление шести порций традиционного новогоднего салата, составит в 2020 году 201 рубль.

К такому выводу аналитики пришли, изучив данные из чеков за период с 15 по 20 декабря 2020 года, передаёт ТАСС.

Подразумевается себестоимость двух килограммов салата, приготовленных по традиционному рецепту: картофель, морковь, сельдь, свёкла, лук, майонез, куриные яйца.

500 граммов картофеля обойдутся в среднем в 18,9 рубля, столько же моркови — 8,5 рубля, свёклы — 8,1 рубля, четыре куриных яйца — 46,1 рубля, 100 граммов репчатого лука — 1,9 рубля, 250 граммов майонеза — 49,3 рубля, 500 граммов сельди солёной — 68,1 рубля.

Дороже всего приготовить салат выйдет в Евпатории — 354 рубля, в Бийске — дешевле всего, 122 рубля.

Готовый салат в среднем в России можно купить по цене 388,5 рубля за килограмм, при этом в Челябинске селёдка под шубой стоит всего 188,3 рубля, а в Санкт-Петербурге почти в десять раз дороже — 1857 рублей.

Как писал NEWS.ru, исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин рассказал, в каком виде лучше приобретать селёдку для новогоднего застолья. По его словам, в первую очередь нужно обращать внимание на условия хранения. Лучше покупать целую рыбу и разделывать её самостоятельно, при желании добавляя приправы и соусы.