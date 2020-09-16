Секретное решение: налог на добычу руд и удобрений повысить многократно

Минфин России предлагает с начала будущего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза. Подпасть под НДД (налог на дополнительный доход) могут месторождения в Сахалинской, Самарской, Оренбургской областях и на Северном Кавказе. Источники из властных структур утверждают, что министерство готовило эти поправки чуть ли не «в секретном режиме», безо всякого обсуждения с участниками рынка. При этом само правительство планировало сразу же после рассмотрения направить их в Госдуму.

В документе, который цитирует « Коммерсант », говорится о том, что с 1 января 2021 года будет применяться «рентный коэффициент» 3,5 к ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

«Секретный» документ предполагает, что с начала следующего года такой «рентный коэффициент» станут применять к ставке НДПИ на калийные (сейчас — 3,8% от стоимости продажи), апатит-нефелиновые и природные соли, апатитовые и фосфоритовые руды (4%), чистый хлористый натрий, нефелины, бокситы, а также горнорудное неметаллическое сырьё, кондиционные руды цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов, текущая ставка — 6%) и железную руду (4,8%).

Таким образом, предлагаемое повышение налога коснётся всех видов твёрдых полезных ископаемых за исключением угля, алмазов, золота, торфа и «общераспространённого сырья».

Представители промышленных компаний уже признались СМИ, что, с одной стороны, инициатива властей чревата снижением инвестиций и окажет влияние на кредиты предприятий, а с другой — повышение налога способно привести к уменьшению налогооблагаемой базы.

Также, как стало известно журналистам, Минфин РФ предлагает расширить и группу месторождений, при добыче на которых может применяться система налога на дополнительный доход (НДД). Как следует из документа, который пересказывает « Интерфакс », в эту группу предлагается включить участки, расположенные полностью или частично в границах Северо-Кавказского федерального округа, Сахалинской области. Исключение — морские месторождения углеводородного сырья, а также месторождения, частично расположенные в границах внутренних морских вод и/или территориального моря РФ.

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Как говорится в пояснительных материалах к законопроекту, для эффективности взимания НДД предлагается ограничить перенос исторических убытков в размере не более 50% такого убытка на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно. При этом до 1,07 снижен коэффициент индексации, определяющий сумму переноса убытков на будущее. Данные меры не распространяются на месторождения углеводородного сырья, расположенные в Арктической зоне РФ.

Также уточнён и порядок определения значения удельных расходов при расчёте минимальной налоговой базы по НДД, согласно которому значение удельных расходов устанавливается в размере 7 тыс. 140 рублей до 31 декабря 2023 года и 8 тыс. 600 рублей с 1 января 2024 года, а также подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год, начиная с 2021-го.

Ожидается, что реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания НДД, приведёт к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 100 млрд рублей в год. Это следует из финансово-экономического обоснования «секретного» решения кабмина.

Всё, что происходит, кристально понятно. Бюджет всё более и более становится дефицитным, поэтому правительство ищет дополнительные источники его финансирования. Что касается самих рентных платежей, я считаю, что это абсолютно оправданная мера, потому что вопреки конституций многих стран, где записано, что недра принадлежат народу, у нас записано, что недра принадлежат государству. И при выдачи лицензии закрывается вопрос о том, кому же принадлежат эти недра. Поэтому я считаю, что увеличение рентных платежей вполне оправданно, они должны быть достаточно высокими. Сергей Калашников экс-министр труда РФ и первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике экс-министр труда РФ и первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике

Вообще рентное налогообложение, на взгляд сенатора, является «намного более эффективным, чем какого-то другого рода налоги типа акцизов».