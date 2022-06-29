«Сегодня всё иначе»: экономист сравнил дефолт с событиями 1998 года Экономист Масленников сравнил дефолт с событиями 1998 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объявленный России технический дефолт ничего не изменил и несопоставим с ситуацией 1998 года, сообщил кандидат экономических наук Никита Масленников ФБА «Экономика сегодня». Он отметил, что даже рубль не реагирует на продолжающиеся полтора месяца заявления экспертов о дефолте.

Сегодня всё иначе. Золотовалютные резервы даже без учёта арестованных на Западе денег выше $300 млрд, бюджетная устойчивость оценивается в 1,5 трлн рублей профицита за пять месяцев 2022 года. Есть Фонд национального благосостояния, а госдолг находится на минимальном уровне, — сказал Масленников.

Он напомнил, что основанием для дефолта стало только то, что платёж не прошёл из-за технических причин.

Накануне Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что 27 июня держатели российских евробондов не получили выплаты по ним. Должный срок вышел, и это считается дефолтом. Первым о дефолте России заявило американское агентство Bloomberg, указавшее, что прежде подобное случалось в 1918 году.

Какова реальная ситуация с выплатами российского долга и как она повлияет на экономику России, разбирался NEWS.ru. Например, по мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Ковригина, Россия накопила значительный запас прочности для выплат по долговым обязательствам.