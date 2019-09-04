https://static.news.ru/photo/4cb4e04c-cef9-11e9-9d12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что «Транснефть» обязана извиниться за комментарии на письмо председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера, адресованное премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Почему пресс-секретарь «Транснефти» начал комментировать переписку между Шрёдером и правительством РФ, мне непонятно, неизвестно, и мы своё мнение по этому вопросу высказали, — сказал Сечин РИА Новости.

По его мнению, работу по трубопроводу «Дружба» нужно проводить координированно, а не «через прессу общаться».

Отношения двух компаний стали более напряжёнными после комментария Игоря Дёмина — советника президента «Транснефти» — касательно письма, написанного председателем совета директоров «Роснефти» Герхардом Шрёдером премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В «Роснефти» реакцию Дёмина сочли неуважительной и неприемлемым. Кроме того, в компании подчеркнули, что подмешивание загрязнённой хлоридами нефти к чистому потоку недопустимо.

Как ранее писал News.ru, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что компания находится в контакте с «Транснефтью».