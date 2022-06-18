Сечин: санкционная вакханалия ведет к голоду беднейшие страны мира

Фото: Ute Grabowsky / photothek.net/Global Look Press

Голодающие в Африке

Санкционная вакханалия в отношении России и бегство инвесторов в доллар ведет беднейшие страны к голоду и экономическому кризису, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает РИА Новости. Он также добавил, что в свете последних экономических событий, Соединенные Штаты также могут столкнуться с рецессией.

Что касается беднейших стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также развивающихся стран, не имеющих собственных доступных энергоресурсов, санкции оборачиваются для них ростом цен на топливо, энергию и продовольствие. Перспектива — голод и экономический коллапс. Это признают сами организаторы санкционной вакханалии, — сказал Сечин.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, в свою очередь, заявил, что в мировом продовольственном кризисе необходимо винить США, Евросоюз и их монетарную политику. По его словам, Вашингтон «напечатал денег» и вызвал подорожание всего сырья, в частности удобрений, производство которых и без того затруднено санкциями и проблемами с логистикой. Совокупность факторов может привести к мировому голоду, предупредил глава государства.

Он добавил, что термин «путинская инфляция», который сейчас применяется на Западе для оправдания экономических неурядиц, это глупость. По словам Путина, ухудшение ситуации в глобальной экономике не вопрос последних месяцев, оно не связано со специальной военной операцией России по защите Донбасса.