https://static.news.ru/photo/c599ad52-cefa-11e9-817f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что проблему с контролем качества нефти, сдаваемой в российскую трубопроводную систему, необходимо решать.

Проблему решать надо, — цитирует РИА Новости Сечина.

Как писал News.ru, глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредёр обратился к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением снизить в шесть раз норматив допустимого содержания хлорорганики в нефти. Также экс-канцлер ФРГ предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством сырья из РФ. Не допустить повторения ситуации, по мнению бывшего канцлера Германии, поможет институт сюрвейеров (независимых инспекторов), которые могли бы ежедневно проверять качество сырья в трубопроводах «Транснефти».