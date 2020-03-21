https://static.news.ru/photo/a3e95a32-6c60-11ea-99ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Рынок нефти переживает кризис, но у российской нефтяной отрасли больших проблем нет и не будет. Такое мнение высказал глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Вести 24».

«Роснефть» даже в условиях, скажем, отказа от новых проектов по геологоразведке может добывать порядка 22 лет, не снижая объёмов добычи, — заявил Сечин.

По его мнению, кризис на нефтяном рынке возник по нескольким причинам, среди которых выборы в США, внутренняя политика в Саудовской Аравии и, конечно, коронавирус, из-за которого снизилось потребление во всём мире. При этом ОПЕК+ перестала выполнять свою функцию по сдерживанию цен, поскольку многие страны, которые не присоединились к соглашению, такие как США, Норвегия, Мексика, и не думали ограничивать добычу нефти. Но по его убеждению, все эти факторы не являются драматичными.

Я предполагаю, что к концу года цена может установиться где-то от 50 до 60 долларов, — резюмировал Сечин.

По его мнению, это станет возможным в случае ухода с рынка сланцевой нефти. Этот вид углеводородного сырья невыгодно добывать при низкой стоимости барреля.

Рынок углеводородов обвалился 9 марта более чем на 30%. WTI рухнула ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

Как писал NEWS.ru, ранее издание The American Conservative назвало цель России в нефтяной войне. Авторы публикации утверждают, что Москва давно готовилась к такому сценарию на рынке и в состоянии сбалансировать бюджет.