Сечин предложил Путину способ обойти углеродный налог ЕС

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил российскому лидеру Владимиру Путину эффективный способ по обхождению действия европейского углеродного налога. Для этого необходимо добиться от партнёров из Евросоюза признания углеродных единиц, обращающихся в России. Его слова приводит «Коммерсант».

Отмечается, что письмо с соответствующим предложением было ранее направлено главе страны на рассмотрение. В документе, в частности, говорится о необходимости внедрения в России добровольной системы учёта выбросов загрязняющих атмосферу веществ.

Это предполагается сделать для того, чтобы создать подушку безопасности российским сырьевым и металлургическим экспортёрам. В настоящее же время трансграничное углеродное регулирование Евросоюза (ТУР) не предполагает возможности налогового вычета за счёт признания углеродных единиц, которые признаются в третьих странах.

Еврокомиссия намерена внедрить углеродный налог с 2026 года. До этого времени предполагается его тестовое использование на территории стран Евросоюза. Размер денежных выплат иностранными экспортёрами будет зависеть от выбросов СО2 при производстве ввозимого товара и от цены на СО2 в Европе.

Сначала налог затронет металлы, удобрения, электроэнергию и цемент, а в дальнейшем может коснуться и нефтепродуктов, крупнейшим экспортёром которых на европейском рынке является компания Сечина — «Роснефть».

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести внутренний углеродный налог для производителей загрязняющей атмосферу продукции. Согласно инициативе экологической общественной организации «Зелёный патруль», предполагается тратить полученные в бюджет «грязные» деньги на смягчение последствий климатических изменений на территории страны.