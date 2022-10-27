Сечин назвал абсурдной идею «вырезать» Россию из мировой экономики

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Идея «вырезать» Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна, заявил в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. По его словам, масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались: так, доля РФ в поставках базового сырья составляет до 15%, а роль услуг достигает 70% ВВП США.

Идея «вырезать» Россию из мировой экономики — эта идея абсурдна и иллюзорна, — подчеркнул Сечин.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что в ходе событий на Украине виток противоречий между странами Евросоюза вышел на новый уровень. По его словам, эффективные действия российских военных заставили Запад задуматься и проанализировать текущую ситуацию, а политики, понимающие противоречие выбранного Евросоюзом курса интересам граждан европейских стран, хотят поддерживать отношения с РФ.

Депутат добавил, что попытки изолировать Москву не только не увенчались успехом, но и оказали негативное влияние на сами европейские страны, жители которых устали от последствий незаконных и бессмысленных санкций. Высокие цены на газ в Европе уже пошатнули желание ряда членов ЕС слепо следовать антироссийской риторике. Белик также подчеркнул, что Россия — крупный игрок на международной арене, которого не запугать санкциями и не заставить свернуть с пути проведения специальной военной операции на Украине.