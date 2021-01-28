СМИ: «ручное» сдерживание цен может привести к дефициту продуктов

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Министерство сельского хозяйства ввело «ручной режим» управления рыночной экономикой России. Борьбу с ростом цен там начали вести по-новому: чиновники пытаются договориться с поставщиками, чтобы те не повышали отпускную стоимость товара.

Розничные продавцы уже не в состоянии собственными силами сдерживать рвущиеся вверх цены, а поставщики приводят обоснованные аргументы, почему не могут их не поднимать. Этому способствует всё — от повышения стоимости на топливо до высоких цен на сырьё, пишет «Коммерсант».

По данным издания, торговые сети тратят множество ресурсов, чтобы удовлетворять запросам от государственных органов по товарным запасам, розничным и закупочным ценам. Однако ощутимого результата такая активность не даёт. Поставщики свою модель поведения не изменили, поэтому ретейлеры перенаправили претензии чиновников к производителям.

Те в первую очередь обратили взор на тех, от кого в последнее время поступали уведомления о повышении стоимости товара.

Однако поставщики заявили, что пытаются повысить отпускные цены всего на несколько процентов, что нельзя сравнить с размером наценки некоторых торговых сетей. При этом речь зачастую идёт о продуктах среднего и высокого ценовых сегментов. Они даже пригрозили, что если давление «сверху» примет серьёзный характер, тогда производство наиболее дешёвых и менее доходных продуктов будет прекращено вовсе.

В Минсельхозе же утверждают, что ведут «плотное взаимодействие» с участниками рынка, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости базовых продуктов питания.

Официально никто из участников переговорного процесса его не комментирует.

Впрочем, как сообщал NEWS.ru, дефицит в ближайшее время может коснуться прежде всего импортных продуктов. Это связано с ростом курса доллара и действиями правительства, предпринятыми для сдерживания цен «в ручном режиме».