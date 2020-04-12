Сделка ОПЕК+ вступает в силу

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Политики одобрили принятую в рамках ОПЕК+ сделку о снижении добычи нефти.
В связи с этим договорённость вступает в силу,
Как писал NEWS.ru, 12 апреля страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиарда баррелей в сутки. Россия стала одним из ключевых участников сделки, согласившись добывать 8,5 миллиона баррелей вместо 11 миллионов.
По словам министра энергетики России Александра Новака, не входящие в организацию США сами предложили снизить добычу на 2-3 миллиона баррелей.
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