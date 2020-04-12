Сделка ОПЕК+ вступает в силу

Фото: Nikolay Gyngazov /Global Look Press

Советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева рассказала о результатах онлайн-встречи министров стран ОПЕК+. По её словам, Соединённые Штаты снизят добычу нефти ещё на 300 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, Мексика сможет сократить нефтедобычу на 100 баррелей в сутки, а не на 400, как предполагалось изначально, передаёт «Интерфакс». Как писал NEWS.ru, 12 апреля страны ОПЕК+ договорились сократить добычу...