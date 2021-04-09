Сдачу судна «Керченский пролив» сдвинули из-за европейских подрядчиков

https://static.news.ru/photo/e012db30-9b55-11eb-a303-96000091f725_660.jpg Фото: Алдар Цыденжапов / АСЗ

Сроки сдачи в эксплуатацию многофункционального аварийно-спасательного судна «Керченский пролив» снова сдвигаются. На этот раз по причине отказа европейских подрядчиков в монтаже и проведении испытаний оборудования.

Об этом сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что европейцы из-за существующих санкций отказались работать с Амурским судостроительным заводом, где строится судно.

В середине марта завод объявил конкурс с максимальной ценой 79 млн рублей на выполнение некоторых работ и ходовых испытаний, однако на конкурс не было подано ни одной заявки. На заводе не могут провести работы с оборудованием Rolls-Royce и системами управления Kongsberg.

Контракт на строительство судна заключён в декабре 2009 года, сдать его должны были ещё в декабре 2011 года. Издание отмечает, что заказчик, а им выступал Росморречфлот, уже не надеется на введение «Керченского пролива» в эксплуатацию в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл на ледоколе «Урал», строящемся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Огонь был локализован силами завода. Ущерба не оказалось. Ледокол планируется ввести в эксплуатацию к октябрю 2022 года.