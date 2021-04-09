Сдачу судна «Керченский пролив» сдвинули из-за европейских подрядчиков

Сроки сдачи в эксплуатацию многофункционального аварийно-спасательного судна «Керченский пролив» снова сдвигаются. На этот раз по причине отказа европейских подрядчиков в монтаже и проведении испытаний оборудования.
Об этом
В середине марта завод объявил конкурс с максимальной ценой 79 млн рублей на выполнение некоторых работ и ходовых испытаний, однако на конкурс не было подано ни одной заявки. На заводе не могут провести работы с оборудованием Rolls-Royce и системами управления Kongsberg.
Контракт на строительство судна заключён в декабре 2009 года, сдать его должны были ещё в декабре 2011 года. Издание отмечает, что заказчик, а им выступал Росморречфлот, уже не надеется на введение «Керченского пролива» в эксплуатацию в ближайшее время.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл на ледоколе «Урал», строящемся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Огонь был локализован силами завода. Ущерба не оказалось. Ледокол планируется ввести в эксплуатацию к октябрю 2022 года.