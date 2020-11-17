Счётная палата выявила аномалии в IT-расходах в силовых ведомствах

https://static.news.ru/photo/fa48a752-2970-11eb-a886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата сообщила об аномальных расходах на IT-сферу в министерствах и ведомствах в 2019 году.

По данным аудиторов, после проверки расходов на IT в 2019 году выяснилось, что в Минобрнауки бюджет на эти цели вырос в 11–12 раз после образования двух министерств. Также расходы на IT увеличились у Генпрокуратуры, МВД и Росгвардии.

Как отметили в Счётной палате, выявить аномалии в профиле IT-расходов ведомств позволило наличие многолетнего временного ряда по IT-бюджетам в разрезе отдельных ведомств. Всё это может послужить стимулом для специальных исследований, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертную записку Счётной палаты.

В частности, расходы Генпрокуратуры увеличились в три раза, до 8,5 млрд рублей, Росгвардии — в 1,5 раза, до 4,5 млрд рублей, а МВД — в 1,5 раза, до 10 млрд рублей.

Кроме того, у Счётной палаты появились вопросы к Росрезерву, который планировал израсходовать в 2018 году на IT около 240 млн рублей, но фактически потратил 711 млн рублей.

Ранее в Счётной палате заявили, что направление средств из резервного фонда правительства РФ на финансовое обеспечение государственных и федеральных целевых программ не всегда способствует достижению их целей и задач. По мнению аудиторов, при направлении бюджетных ассигнований резервного фонда на финансовое обеспечение госпрограмм в большинстве случаев не проводится актуализация их ресурсного обеспечения и показателей. Это ведёт к нарушению взаимосвязи затраченных ресурсов и полученных результатов, писал NEWS.ru.