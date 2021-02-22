Счётная палата сообщила о росте госдолга РФ

https://static.news.ru/photo/cf86518c-7627-11eb-be45-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный долг России за 2020 год вырос на 5,4 трлн рублей и составил 18,986 трлн рублей, или 17,8% ВВП.

Согласно закону о федеральном бюджете, госдолг РФ в 2020 году должен был увеличиться до 19,1% ВВП, а в 2021 году предполагается рост до 20,4% ВВП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счётной палаты.

Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5418,2 млрд. рублей, или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд. рублей, или 17,8% ВВП (за 2019 год на 976,0 млрд. рублей, или на 7,8%, и составил 13 567,4 млрд. рублей, или 12,3% ВВП), — отмечается в документе.

Аналитики ведомства также рассказали, что внутренний долг вырос на 4,6 трлн рублей, или на 45,4%, и составил 14,791 трлн рублей. Увеличился и внешний долг в иностранной валюте — на $1,9 млрд, или на 3,5% — до $56,8 млрд (4,195 трлн рублей).

Основную часть внешнего долга — $38,260 млрд, или 67,4% — составила задолженность по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2021 году Счётная палата проведёт масштабные проверки исполнения нацпроектов. Это коснётся как федерального, так и регионального уровней. Всего запланировано более 400 аудитов. Кроме нацпроектов они коснутся борьбы с пандемией, антикризисных мер, соцподдержки граждан, трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и госзаймов.