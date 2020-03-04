https://static.news.ru/photo/5115e312-5deb-11ea-8f47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата считает, что социальных мер поддержки может быть недостаточно для достижения прогноза по сокращению бедности в РФ до 10,8%.

В Счётной палате считают, что прогноз правительства превышен, так как «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население». Прежний показатель был равен 11,7%, сообщает РБК.

По мнению директора Института социальной политики ВШЭ Лилии Овчаровой, ситуацию может изменить только программа адресных пособий на детей от трёх до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума.

Как ранее писал NEWS.ru, индивидуальные программы социально-экономического развития наиболее проблемных регионов России должны помочь им выйти из зоны бедности. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.