https://static.news.ru/photo/8f77b7ae-68c0-11ea-8987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аудиторы Счётной палаты выявили 4443 нарушения на 885 млрд рублей, из них в бюджет вернулись 4,5 млрд, говорится в отчёте ведомства.

Кроме того, на этапе формирования бюджета выявлено 214 нарушений и, таким образом, предотвращено распределение 37,3 млрд руб. Возбуждено 25 уголовных дел, по 20 материалам аудита проводятся проверки, пишут «Ведомости».

В 2020 году Счётная палата собирается проверить организацию в стране первичной медпомощи, лекарственной обеспеченности, обращения с твёрдыми бытовыми отходами и углубиться в проблематику школьной неуспешности.

Как писал NEWS.ru ранее, Счётная палата считает, что социальных мер поддержки может быть недостаточно для достижения прогноза по сокращению бедности в РФ до 10,8%. В ведомстве полагают, что прогноз правительства превышен, так как «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население».