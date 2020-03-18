Аудиторы Счётной палаты выявили 4443 нарушения на 885 млрд рублей, из них в бюджет вернулись 4,5 млрд, говорится в отчёте ведомства.
Кроме того, на этапе формирования бюджета выявлено 214 нарушений и, таким образом, предотвращено распределение 37,3 млрд руб. Возбуждено 25 уголовных дел, по 20 материалам аудита проводятся проверки,
В 2020 году Счётная палата собирается проверить организацию в стране первичной медпомощи, лекарственной обеспеченности, обращения с твёрдыми бытовыми отходами и углубиться в проблематику школьной неуспешности.
Как писал NEWS.ru ранее, Счётная палата считает, что социальных мер поддержки может быть недостаточно для достижения прогноза по сокращению бедности в РФ до 10,8%. В ведомстве полагают, что прогноз правительства превышен, так как «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население».