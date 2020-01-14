https://static.news.ru/photo/8d3a69fa-36c0-11ea-81cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Российская Счётная палата в 2020-2021 годах займётся проверкой льгот и преференций для компаний нефтегазового сектора, заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

Будем более глубоко анализировать проблемы бедности в разных социальных группах, проанализируем льготы и преференции для нефтяных и газовых компаний, — цитирует чиновника корреспондент NEWS.ru на коллегии, посвящённой 25-летию СП.

Он добавил, что СП изучит финансово-хозяйственную деятельность «Роснефтегаза» и план развития «Газпрома», а также приступила к анализу работы Ростеха.

Кудрин отметил, что Счётная палата и раньше проверяла госкомпании и госкорпорации, однако в настоящее время «вопрос ставится иначе», так как они являются крупным активом, который содержит государство ради определённых задач.

Как писал NEWS.ru, ранее Кудрин заявил, что масштаб коррупции в России не уменьшается, а её объемы исчисляются триллионами рублей. По его словам, для борьбы с коррупцией контрольному органу требуются дополнительные полномочия.