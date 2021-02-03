Счётная палата пройдётся с проверкой по нацпроектам

https://static.news.ru/photo/1112c3c2-9eee-11ea-ba29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масштабные проверки исполнения нацпроектов в России проведёт в 2021 году Счётная палата. Это коснётся как федерального, так и регионального уровней. Причём в субъектам к ревизии подключат местные контролирующие органы.

В четверг был опубликован план проверок ведомства. Всего запланировано более 400 аудитов. Кроме нацпроектов они коснутся борьбы с пандемией, антикризисных мер, соцподдержки граждан, трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и госзаймов.

Также в планах Счётной палаты проверка реализации господдержки ипотеки и жилищного строительства, госдолга регионов и перспективы его оптимизации, налоговый потенциал 12 дотационных регионов.

Готовиться к аудиту также стоит институтам развития, включая ВЭБ и РФПИ, и СМИ — ВГТРК, ОТР и «Российской газете». Интерес палаты вызвала газификация регионов и программа развития «Газпрома».

Также проверки не избежит Минобороны.

Ранее NEWS.ru писал, что директор департамента Счётной палаты РФ Ольга Самарина опасается, что прекращение мер поддержки, введённых в 2020 году, может обострить проблему бедности в России. По данным Счётной палаты, несмотря на широкий комплекс мер поддержки нуждающегося населения, за девять месяцев 2020 года количество граждан РФ с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,6 млн человек.