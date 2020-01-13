https://static.news.ru/photo/9c62757e-36a4-11ea-8490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Счётная палата проверит финансово-хозяйственную деятельность «Роснефтегаза» и план развития «Газпрома», а также приступила к анализу работы Ростеха, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин.

По его словам, проверка Ростеха стартовала в декабре, анализ деятельности «Роснефтегаза» за три года планируется начать в ближайшее время и завершить в середине лета.

Анализ выполнения программы развития «Газпрома» начнём в феврале и завершим до конца года, — уточнил он.

Кудрин добавил, что Счётная палата и раньше проверяла госкомпании и госкорпорации, однако в настоящее время «вопрос ставится иначе», так как они являются крупным активом, который содержит государство ради определённых задач.

И государство должно оценивать выполнение этих задач, — отметил глава ведомства в интервью РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Кудрин заявил, что масштаб коррупции в России не уменьшается, а её объемы исчисляются триллионами рублей. По его словам, для борьбы с коррупцией контрольному органу требуются дополнительные полномочия.