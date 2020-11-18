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Счётная палата признала отсутствие улучшения ситуации с недостроями

06:56, 19 ноября 2020 29
Фото: Allexander Makarov/Russian Look/Global Look Press

Счётная плата зафиксировала отсутствие улучшения ситуации с недостроями по сравнению с 2018 годом. Сумма вложений по итогам прошлого года составила 3,9 млн рублей, фактически не изменившись с позапрошлого года.

Речь идёт не только о многоквартирных домах, но и больницах, школах, дорогах и прочих объектах строительства. За 2019 год количество таких объектов выросло на 2,2% до 64 тыс., пишут «Известия». Сумма вложений исключительно по регионам составила порядка 3 трлн рублей, увеличившись на 60 млрд руб. по сравнению с 2018 годом.

Однако властям удалось сократить суммы проблемных строек, которых в денежном выражении стало на 2% меньше и составило 200 млрд руб.

Сократились на 32% инвестиции в долгострои — с 743 до 506 млрд руб. Сильнее всего обстановка с недостроями ухудшилась в Ярославской, Пензенской, Курганской, Рязанской и Костромской областях. Там прирост инвестиций в недострой составил 60–73% до 2,9–8,6 млрд руб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в случае если из-за затянувшегося кризиса начнут останавливаться стройки многоквартирных домов, данную отрасль будет дешевле обанкротить, чем поддерживать её различными госпрограммами. Об этом NEWS.ru заявила экономист из ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

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